36 тонн мороженого экспортировали из Приангарья в Монголию с начала года

IrkutskMedia, 6 марта. В пункте ветеринарного контроля «Усолье» с начала 2026 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проверили 36 тонн мороженого в ассортименте, 16 млн пищевых куриных яиц и 468 кг пищевой рыбной продукции в ассортименте. Указанные товары были экспортированы из Приангарья в Монголию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Госинспекторы ветнадзора оформили ветеринарные сертификаты и списали груз во ФГИС «ВетИС» (18+) компонент «Аргус», компонент «eCert». Экспорт грузов осуществляется при соблюдении ветеринарных требований страны-импортера, а также обязательным проведением дезинфекции транспорта препаратами против заразных болезней животных. Нарушений законодательства в сфере ветеринарии при экспортных перевозках подконтрольных Россельхознадзору грузов не выявлено.
Ранее агентство сообщало, что в январе 2026 года государственные инспекторы проконтролировали и оформили на экспорт в Монголию 18 тонн различного мороженого и 8 млн пищевых куриных яиц. Кроме того, еще две партии куриных яиц общим объёмом 605 тысяч штук были отправлены в ОАЭ, а в Китай экспортировали 22 тонны замороженной рыбы.