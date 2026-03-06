«Известия»: рост тарифов такси во время непогоды и ЧС могут ограничить

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) прорабатывают возможность ограничения роста стоимости поездок на такси в период непогоды и чрезвычайных ситуаций. Речь идет о возможной фиксации предельного размера повышающего коэффициента к базовому тарифу. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ответ Минтранса главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.
«При таких обстоятельствах целесообразно рассмотреть возможность проработки вопроса регулирования особенностей установления и размера коэффициента», — пояснили газете в ФАС.
Как отмечается в материалах антимонопольного ведомства, в тарифах агрегаторов применяется повышающий коэффициент, который умножается на базовую стоимость поездки и используется для балансировки спроса и предложения. При этом в некоторых регионах его значение может достигать трехкратного уровня и выше, что существенно увеличивает цену поездки.
В ФАС считают целесообразным рассмотреть возможность регулирования порядка применения и размера такого коэффициента.
Минтранс в свою очередь сообщил о готовности участвовать в обсуждении возможных изменений законодательства на площадке профильного комитета Госдумы.
Представители отрасли отмечают, что рост тарифов в периоды непогоды связан с увеличением издержек перевозчиков. В частности, сложные дорожные условия и пробки увеличивают время выполнения заказов и расходы на топливо, из-за чего водители могут выполнить меньше поездок.
В то же время участники рынка предупреждают, что административное ограничение тарифов может привести к сокращению числа доступных автомобилей в периоды повышенного спроса и увеличению времени ожидания такси для пассажиров.