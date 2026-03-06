Двукратный рост платежей за ЖКХ по России: чего ждать Приангарью

В Иркутской области жалобы на массовый рост коммунальных платежей пока не поступали, однако местные власти заранее готовятся к плановой индексации. Согласну приказу службы по тарифам, с января 2026 года предельный индекс роста платы за ЖКУ составил, также как и по всей России — 1,7%, однако с 1 октября тарифы могут увеличится до 18%. Это означает, что существенный рост сумм жители потенциально ощутят уже осенью — повышение, как и в текущий момент, затронет все виды коммунальных услуг — от электроэнергии до водоотведения.