Двукратный рост платежей за ЖКХ по России: чего ждать Приангарью

IrkutskMedia, 6 марта. С начала 2026 года жители нескольких регионов России получили шокирующие квитанции: сумму в «платёжках» за ЖКХ выросли в полтора-два раза, пишет MK.ru. Местные жители жалуются на «двойные» начисления за отопление, пересчеты декабрьских услуг по новым тарифам и появление дополнительных строк в квитанциях. При этом официально тарифы выросли лишь на 1,7% с 1 января — из-за повышения НДС с 20% до 22%.
Глава ФАС Максим Шаскольский пояснил РБК, что базовых изменений тарифов не было, а резкое увеличение сумм в квитанциях объясняется особенностями расчёта: в частности, за потребленную воду без счетчика теперь начисляют по повышенному коэффициент — с 1,5 до 3% — такую меру ввели для борьбы с махинациями, например, проживанием в доме большего числа граждан, чем зарегистрировано.
Управляющий партнер B&C Agency Иван Самойленко полагает, что само повышение тарифов во многом обосновано: в отдельных сегментах коммунальной инфраструктуры износ достигает 80%, а резкий рост платежей объясняется многолетним недофинансированием отрасли.
«Инфраструктура изнашивается быстрее, чем происходит ее замена. Во многих регионах проблемы просто откладывались, а теперь расходы перекладывают на население», — говорит он.
В Иркутской области жалобы на массовый рост коммунальных платежей пока не поступали, однако местные власти заранее готовятся к плановой индексации. Согласну приказу службы по тарифам, с января 2026 года предельный индекс роста платы за ЖКУ составил, также как и по всей России — 1,7%, однако с 1 октября тарифы могут увеличится до 18%. Это означает, что существенный рост сумм жители потенциально ощутят уже осенью — повышение, как и в текущий момент, затронет все виды коммунальных услуг — от электроэнергии до водоотведения.
Пока в регионе сохраняется режим сдерживания цен, но по словам экспертов дальнейшее повышение платы неизбежно.
«Цены действительно вырастут, но предусмотрены меры поддержки для социально незащищённых групп. Региональный стандарт потребления снижён с 22% до 18% — если совокупные расходы семьи на ЖКУ превышают этот уровень, она имеет право на компенсацию. Кроме того сохраняются льготы для других категорий (ветераны труда
В отдельных муниципалитетах Приангарья местные власти пошли на вынужденные меры: депутаты дум Братска и Ангарска согласовали повышение предельного индекса на теплоснабжение до 16,6% с июля 2024 года. Такое решение объясняют критическим износом тепловых сетей и необходимостью запустить масштабную инвестпрограмму обновления инфраструктуры. Как уже ранее отмечалось, новые инвестпрограммы помогут заменить тысячи км труб и минимизировать риск коммунальных аварий. Однако нельзя отрицать того, что это непременно приведет к росту «платежек» за отопление.
«Можно, конечно, установить приборы учёта, но многое зависит от схемы разводки труб. При горизонтальной разводке, когда теплопровод входит непосредственно в квартиру, возможно получить технические условия и установить индивидуальный прибор учёта тепловой энергии. Для этого нужно выполнить и согласовать с ресурсоснабжающей организацией все технические требования: подготовить проект, смонтировать прибор согласно техусловиям, провести поверку и оформить его на коммерческий учёт», — отметил Анатолий Кирносенко.
При этом закон ограничивает возможность произвольного повышения коммунальных тарифов. Согласно ст. 157.1 ЖК РФ, плата за ЖКУ не может быть увеличена выше предельных (максимальных) индексов, которые утверждаются губернатором субъекта РФ. Иными словами, даже если ресурсоснабжающая компания добивается индексации вплоть до 30%, такие изменения возможно лишь при официальном пересмотре региональных индексов. В Иркутской области максимальный рост пока не превышает 18% (с 1 октября по 31 декабря 2026 года в размере 13% и отклонения от индекса в размере 8,1%).
"Размеры тарифов на коммунальные услуги для населения Иркутской области, за исключением населения Ангарского городского округа, города Братска, тайшетского муниципального округа, Шелеховского городского поселения Шелеховского муниципального района, с 1 октября по 31 декабря 2026 года, соответствует размерам соответствующих тарифов, действующих в январе 2026 года, с учетом следующих темпов роста тарифов:
- на электрическую энергию — в пределах 18,0%;
- на горячую воду, тепловую энергию, услугу по обращению с ТКО — в пределах 11,0%;
- на питьевую воду, водоотведение — в пределах 9,8%;
- на газ, быовой газ в баллонах — в пределах 9,6%;
- на творедое топливо при наличии печного отпления — в пределах 9,0%", — говорится в указе главы Приангарья.
Кроме того, ФАС получит реальные рычаги влияния на региональные тарифные решения, которые сегодня нередко принимаются без должного экономического обоснования. А также стоит надеяться, что не будет ситуации, когда антимонопольная служба пересматривает тарифы в ущерб жителей.
Согласно законопроекту, если региональный регулятор два и более раза в течение года не исполняет предписания ФАС, служба получает право самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов на электроэнергию, тепло, воду и другие регулируемые услуги — прямо в течение периода их действия.
Это особенно актуально на фоне практики резкого роста тарифов в отдельных субъектах. По словам Вячеслава Володина, в ряде регионов тарифы ЖКХ без внятных оснований увеличивались более чем на 30%. Именно такие случаи и стали триггером для законодательных изменений.
«Мы с вами видим, что регионы повсеместно начинают принимать решения, которые не являются обоснованными. Наш профильный комитет рассматривал эти вопросы. Обращались в Генеральную прокуратуру», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Отдельный вопрос — возможности самих потребителей влиять на ситуацию. Эксперты отмечают, что значительная часть резких колебаний в «платёжках» связана не столько с тарифами, сколько с объёмами потребления и механизмами расчёта. В первую очередь это касается отопления и горячей воды, где при отсутствии приборов учёта начисления ведутся по нормативам, а перерасчёты могут производиться задним числом.
В таких условиях установка индивидуальных приборов учёта и систем регулирования теплопотребления остаётся одним из немногих способов держать расходы под контролем. Однако доступность этих решений зависит от технического состояния домов и финансовых возможностей жильцов. Для части многоквартирных домов, особенно старого фонда, такие меры либо невозможны, либо требуют значительных вложений.
Дополнительные вопросы вызывает и прозрачность начислений. Жители не всегда понимают, из чего складывается итоговая сумма в квитанции, а расшифровки от управляющих компаний зачастую перегружены техническими формулировками. На этом фоне даже формально законные перерасчёты могут восприниматься как необоснованное повышение платы.
На фоне предстоящего роста индексации в регионе до 18% и повышенного индекса по теплоснабжению в отдельных муниципалитетах всё чаще звучат опасения, что нагрузка на домохозяйства может стать критической. Эксперты не исключают, что при отсутствии адресной поддержки и понятных разъяснений это может привести к росту задолженности за коммунальные услуги и усилению социальной напряжённости.
«Чисто теоретически такое возможно, но заранее предсказать трудно. Вероятно, отдельные случаи будут, однако вряд ли это приобретёт критичный массовый характер. Задолженность и недовольство могут расти — цены растут повсюду, и ЖКУ не берутся из воздуха: у ресурсоснабжающих организаций увеличиваются расходы на зарплаты, топливо и материалы. Люди это, как правило, понимают, поэтому не ожидаю радикального всплеска неплатежей или массового недовольства», — подчеркнул Анатолий Кирносенко.
Власти, в свою очередь, подчёркивают, что предельные индексы остаются инструментом сдерживания роста платы и не позволяют ресурсоснабжающим организациям повышать тарифы произвольно. При этом обсуждение возможных попыток отдельных компаний добиваться индексации выше 20−30% усиливает тревожные ожидания среди населения.
Таким образом, начало 2026 года показало, что даже незначительная индексация тарифов на фоне перерасчётов и сезонных факторов может восприниматься населением как серьёзный рост коммунальной нагрузки. В ближайшие месяцы ключевым вопросом остаётся то, насколько предстоящие повышения окажутся управляемыми — как для региональной экономики, так и для семейных бюджетов жителей Иркутской области.