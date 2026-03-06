NEFT Research: стоимость металлургического угля РФ в Азии выросла на 8,3%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Цены на российский металлургический уголь в Азии с начала года в среднем выросли на 8,3%, следует из обзора NEFT Research (есть в распоряжении ТАСС).
Котировки коксующегося угля марки Ж (жирный) в дальневосточных портах увеличились на 8,3% — до $144 за тонну. Год к году стоимость выросла на 28,6%.
Мировые цены на металлургический уголь также продемонстрировали рост. Стоимость и фрахт до порта назначения (Cost and Freight, CFR) премиального угля PLV на рынке Китая с начала 2026 года выросли на 6,6%, до $219 за тонну. Цены на эту марку в Индии увеличились на 10,5%, до $255 за тонну. При этом в годовом выражении показатели выросли на 23,7% и 27,1% соответственно.
«На азиатском рынке покупатели переключились на уголь II эшелона ввиду его высокой ценовой привлекательности. На этом фоне дисконт на российский ресурс сократился. Поставщики полутвердого коксующегося угля (марка Ж) предлагали продукцию китайским контрагентам по $155/т (CFR). Партия угля марки ГЖ была реализована в Китай по $140/т (CFR)», — говорится в документе.
Стоимость высококачественного коксующегося угля марки Ж в портах Азово-Черноморского бассейна с начала года возросла на 12,9%, до $141,6 за тонну, Финского залива — на 9,7%, до $129,5 за тонну. В годовом выражении котировки увеличились на 28,2% и 22,8% соответственно.
«Котировки угля в западных портах РФ подросли благодаря спросу со стороны Индии», — отмечается в обзоре.