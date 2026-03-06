NEFT Research: стоимость металлургического угля РФ в Азии выросла на 8,3%

Мировые цены на металлургический уголь также продемонстрировали рост. Стоимость и фрахт до порта назначения (Cost and Freight, CFR) премиального угля PLV на рынке Китая с начала 2026 года выросли на 6,6%, до $219 за тонну. Цены на эту марку в Индии увеличились на 10,5%, до $255 за тонну. При этом в годовом выражении показатели выросли на 23,7% и 27,1% соответственно.