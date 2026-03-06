Сотни миллионов тенге задолжали казахстанцам по зарплате

«По состоянию на 1 марта 2026 года государственными инспекторами труда на 102 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 408 работниками на сумму свыше 284 млн тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено более 1 тыс. нарушений трудовых прав».