Ачинский НПЗ провел региональную научно-практическую конференцию

Золотом РНТК также была отмечена молодой специалист завода Екатерина Боровик. Она предложила использовать для очистки сточных вод НПЗ современные биоразлагаемые сорбенты из отходов деревообработки. По подсчетам девушки они на 23% эффективнее, дешевле и экологичнее, чем существующие и могут применяться на любых нефтеперерабатывающих заводах страны.