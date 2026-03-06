Ачинский НПЗ провел региональную научно-практическую конференцию

На заводе отмечают, что подобные конференции являются одной из эффективных форм работы с молодежью, инструментом оценки их потенциала и привлечение к инновационной деятельности и решению производственных задач. Ежегодно лучшие научно-технические проекты молодых специалистов предприятий «Роснефти» рекомендуются для внедрения в производство.
В этом году на суд жюри был представлен 51 проекта, в 4-х тематических секциях. Экспертное жюри оценило актуальность и новизну, практическую значимость и экономическую целесообразность представленных работ.
В своих проектах ребята искали решения проблем по повышению производительности оборудования, импортозамещению, цифровизации нефтепереработки, росту энергоэффективности, экологии.
Так, например, работники завода Сергей Копылов и Дмитрий Нифонтов придумали новую технологическую схему, которая поможет увеличить эффективность работы установки изомеризации, на которой на заводе получают компонент бензина. При этом затраты на дополнительные оборудования окупятся всего за 5 месяцев. Ребята стали победителями конференции в секции «Технология процессов нефтегазопереработки».
Золотом РНТК также была отмечена молодой специалист завода Екатерина Боровик. Она предложила использовать для очистки сточных вод НПЗ современные биоразлагаемые сорбенты из отходов деревообработки. По подсчетам девушки они на 23% эффективнее, дешевле и экологичнее, чем существующие и могут применяться на любых нефтеперерабатывающих заводах страны.
Разрабатывая проекты по решению актуальных вопросов реального производства, ребята развивают свои профессиональные навыки, учатся мыслить комплексно. Тех, у кого это получается, как правило, ожидается хороший карьерный рост.
Победители региональной научно-технической конференции представят Ачинский НПЗ на втором этапе — кустовой научно-технические конференции.