Ильдара Юланова уволили с поста гендиректора «Башкиравтодора»

Ильдар Юланов, возглавлявший компанию с февраля 2021 года, в ноябре 2023-го был задержан. Он обвиняется в двух эпизодах мошенничества при контрактах «Башкиравтодора» с ООО «Киви». По версии следствия, во время реконструкции дороги Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе и улицы Пугачева в Уфе господин Юланов вместе с топ-менеджерами «Киви» похитил более 150 млн руб.