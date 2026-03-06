Приморье попало в «красную зону» стройки

В Приморье реализовано лишь 42% квартир от общего объема при уже завершенной стройке. Аналитики ДОМ.РФ констатируют ухудшение на 2% по сравнению с прошлым годом.
Для решения проблемы застройщиков призывают к более активной маркетинговой стратегии, улучшению качества строительных объектов и пересмотру ценовой политики. Одним из перспективных решений проблемы называется комплексное развитие территорий (КРТ).
Отметим, что в Москве и Петербурге доля проданных квартир составляет около 95 процентов. Наихудшие показатели по стране отмечены в Краснодарском крае, где доля проданных квартир составляет менее 45%.
Напомним, что в прошлом году, в период с июля 2024 по июль 2025 года, в крае было введено в эксплуатацию 17,79 тысяч квартир, из которых покупатели приобрели 12,4 тысячи.
Не самая благоприятная обстановка и в других субъектах ДВ. В Якутии за год было введено 6,9 тысяч квартир, однако продано лишь 1,8 тысячи. В Бурятии зафиксировано снижение уровня предложения: показатель снизился на 250 квартир и составил 4,2 тысячи.
В Хабаровском крае, напротив, наблюдается рост предложения: построено 10,64 тысячи квартир, продано 7,42 тысячи, а объем непроданных объектов составил 3,22 тысячи — такие данные приводил единый ресурс застройщиков.