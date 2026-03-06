Приморье попало в «красную зону» стройки

Не самая благоприятная обстановка и в других субъектах ДВ. В Якутии за год было введено 6,9 тысяч квартир, однако продано лишь 1,8 тысячи. В Бурятии зафиксировано снижение уровня предложения: показатель снизился на 250 квартир и составил 4,2 тысячи.