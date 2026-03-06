Война бьёт по авиации: аэропорты Ближнего Востока потеряли тысячи рейсов

Более 11 тысяч рейсов, запланированных на вылет из крупнейших аэропортов Ближнего Востока, были отменены с начала войны вокруг Ирана. Такие данные приводит сервис отслеживания авиаперелётов Flightradar24, анализирующий расписания и фактическое движение воздушных судов.
По информации платформы, отмены затронули авиаперевозки как внутри региона, так и международные маршруты. Нарушения в расписании фиксируются сразу в нескольких странах Ближнего Востока, где часть воздушного пространства была закрыта или ограничена по соображениям безопасности.
Сильнее всего сбои затронули крупные транзитные узлы мировой авиации — аэропорты Дубая, Абу-Даби и Дохи. Эти хабы традиционно используются для пересадок на рейсы между Европой, Азией и Африкой, поэтому массовые отмены быстро сказались на глобальных маршрутах.
Многие авиакомпании начали отменять рейсы или менять маршруты ещё в первые дни после начала боевых действий. Некоторые перевозчики временно приостановили полёты в страны региона, опасаясь рисков для гражданской авиации.
Дополнительные проблемы создало закрытие воздушного пространства в ряде государств, включая Иран и соседние страны. В результате самолётам приходится прокладывать более длинные обходные маршруты, что увеличивает время полёта и расход топлива.
По оценкам авиационных аналитиков, десятки тысяч пассажиров столкнулись с задержками, отменами и изменением маршрутов. В отдельных аэропортах фиксировались скопления людей, ожидающих альтернативных рейсов.
Эксперты отмечают, что Ближний Восток является одним из ключевых транзитных регионов мировой авиации. Через местные аэропорты проходят значительные потоки пассажиров между континентами, поэтому любые ограничения быстро отражаются на международных перевозках.
Ситуация остаётся нестабильной. Авиакомпании продолжают следить за обстановкой и корректируют расписания в зависимости от решений властей и состояния воздушного пространства.
В отрасли не исключают, что при сохранении напряжённости число отменённых рейсов может продолжить расти, а ограничения на полёты в регионе могут сохраняться длительное время.
Читайте также: Журналисты усомнились в публичной версии о сбитых истребителях США.