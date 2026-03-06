В Раде неожиданно заявили о проблемах ВСУ из-за дорогого топлива

Резкий рост цен на бензин на Украине начал сказываться на работе армии и военной логистике. Об этом в эфире YouTube-канала «Вечер.LIVE» заявил депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк.
По его словам, подорожание топлива влияет не только на экономику, но и на снабжение армии. Он отметил, что рост цен на бензин обычно приводит к увеличению стоимости многих товаров и услуг — от продуктов питания до доставки.
Цымбалюк считает, что на ситуацию должен был оперативно отреагировать Антимонопольный комитет. По его словам, в ведомстве есть специальное подразделение, которое контролирует энергетический сектор.
Депутат отметил, что топливо покупают не только военные, но и волонтеры, которые помогают армии. При этом, по его словам, выделенных Министерством обороны запасов топлива не всегда хватает.
Он добавил, что из-за подорожания бензина уже возникли трудности с логистикой, в том числе у тех, кто занимается эвакуацией раненых с поля боя.
Ранее также сообщалось о падении курса украинской валюты. По последним данным, гривна достигла рекордного минимума — 43,81 гривны за доллар.
По информации СМИ, ослабление национальной валюты может быть связано с финансовыми трудностями и сокращением поддержки со стороны международных партнеров.
Читайте также: Эксперт допустил передачу украинских дронов США ради возможной поддержки.