В Куйбышевском районе Самары строят четырехполосную дорогу за 770 миллионов

Новая дорога Самары соединит улицы Центральную и Уральскую.

Источник: Комсомольская правда

В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство новой дороги, которая свяжет улицы Центральную и Уральскую. Общая стоимость проекта составляет 770,6 миллиона рублей. На данный момент выполнено 13% от запланированного объема, сообщает Иван Носков.

«Это самая современная дорога для современного мегаполиса. На ней предусмотрены полосы для движения и парковки, тротуары, велодорожки, остановочные карманы и ливневая канализация», — рассказал глава города.

На этапе строительства все провода убрали под землю, реализовав модель «чистое небо». Также заложена возможность расширения до шести полос и запуска электротранспорта в будущем. Район продолжат развивать, в нем планируют построить школу, детские сады и паркинги.