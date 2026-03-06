Минздрав озвучил среднюю зарплату врачей в Беларуси

В Министерстве здравоохранения сообщили номинальную начисленную среднемесячную зарплату белорусских врачей.
Так, средняя зарплата врачей-специалистов в Беларуси в 2025 году составила 3753 белорусских рубля (139,4% от средней по республике). А средняя зарплата медработников со средним специальным образованием — 2049 рублей (76,1% от средней по стране).
В ведомстве отметили, что в 2025 году обеспечивалось стабильное бюджетное финансирование отрасли здравоохранения. Удельный вес госрасходов на здравоохранение составил 4,7% ВВП.
