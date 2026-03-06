Квартиры в постсоветских и современных домах чаще сдают в аренду, чем продают

Отличаются сегменты и по качеству ремонта. По данным исследования, арендные квартиры в целом отремонтированы лучше: евроремонт там встречается в 42% случаев против 26% на вторичке, дизайнерский — в 24% против 15%. Квартиры совсем без ремонта в аренде — редкость, тогда как на вторичке это почти каждый пятый объект. Сильнее всего разница заметна в Уфе: евро- и дизайнерский ремонт там составляют две трети арендного предложения, но лишь чуть больше трети на вторичке. Почти не отличаются по этому показателю только рынки Челябинска.