Квартиры в постсоветских и современных домах чаще сдают в аренду, чем продают

На рынке долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках почти две трети (62%) квартир находятся в постсоветских и современных домах, тогда как на вторичке таких объектов 56%. Об этом сказано в исследовании «Циан», с которым ознакомилась «РГ».
«Квартиры в недавних новостройках часто специально приобретаются для дальнейшей сдачи в аренду, в то время как найти жильца в советскую пятиэтажку заметно сложнее», — отмечают аналитики сервиса.
Такая картина характерна для всех городов-миллионников. Заметнее всего разрыв в Санкт-Петербурге: там на вторичке высока доля дореволюционных домов и сталинок, которые в аренду сдаются значительно реже. В Воронеже и Челябинске разрыв объясняется повышенной долей советских домов на вторичном рынке. Ближе всего по структуре предложения друг к другу — рынки Красноярска.
На вторичке, в свою очередь, выше доля советских построек: пятиэтажек и многоэтажных домов того периода суммарно 33% против 31% в аренде. Это объясняется в том числе структурой спроса: такое жилье охотнее покупают, чем снимают.
Различаются сегменты и по типу жилья. Больше половины арендного предложения — студии и однушки, тогда как на вторичке их только 37%. Трех- и многокомнатные квартиры чаще выставляют на продажу: 29% против 15% в аренде. Наибольший разрыв в Челябинске, Красноярске и Омске, где студии и однушки занимают 60−61% арендного рынка, но лишь 27−32% вторичного. Меньше всего различий между сегментами в Москве и Ростове-на-Дону.
Небольшие квартиры чаще всего покупают именно как инвестицию, объясняет кандидат экономических наук и заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Студии и однушки высоколиквидны на рынке аренды, особенно в крупных городах, где они востребованы среди молодых специалистов и студентов. Поэтому владельцы такого жилья реже стремятся его продавать, что и создает разрыв между вторичным рынком и арендой.
Отличаются сегменты и по качеству ремонта. По данным исследования, арендные квартиры в целом отремонтированы лучше: евроремонт там встречается в 42% случаев против 26% на вторичке, дизайнерский — в 24% против 15%. Квартиры совсем без ремонта в аренде — редкость, тогда как на вторичке это почти каждый пятый объект. Сильнее всего разница заметна в Уфе: евро- и дизайнерский ремонт там составляют две трети арендного предложения, но лишь чуть больше трети на вторичке. Почти не отличаются по этому показателю только рынки Челябинска.
«Покупатель с большей вероятностью сделает ремонт под себя, поэтому его наличие и качество не так важно при продаже, как в сегменте аренды, где это один из решающих факторов», — поясняют в «Циане».
Впрочем, гнаться за дизайнерским ремонтом арендодателям не стоит, считает профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин. Рентабельность сдачи квартиры сейчас невысока — в пределах 5−6% годовых, а вложения в дизайнерский ремонт от 1,5−2 млн рублей вряд ли окупятся. «Дизайнерские изыски, наоборот, могут снизить привлекательность квартиры, потому что не все арендаторы будут разделять вкусы арендодателя», — говорит эксперт. Он советует делать ставку на износостойкие материалы и надежную сантехнику с электрикой — это увеличит срок службы отделки и снизит потери от простоя во время ремонта. Ориентиром, по его словам, может служить уровень ремонта в гостиницах и апарт-отелях.