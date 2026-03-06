АвтоВАЗ намерен перевести сотрудников на четырёхдневку на фоне падения продаж

Внутри предприятия считают текущий период одним из самых сложных за последние двадцать лет. Снижение активности покупателей и переполненные склады вынуждают искать способы снизить расходы. Даже закон о локализации отечественных машин в такси, на который рассчитывали производители, не помог существенно поддержать продажи.
Рынок переживает непростое время: дилеры сообщают о слабом потоке клиентов и падении оборота. Сотрудников особенно беспокоит уровень доходов. По их словам, индексация обычно проходит летом, но её размер зависит от выработки и количества часов.
При окладе около 36 тысяч рублей и занятости 168 часов в месяц зарплата могла достигать примерно 60 тысяч. Работники опасаются, что переход на четырёхдневный график приведёт к снижению этих сумм.
Напомним, в руководстве АвтоВАЗа официально признали первые два месяца 2026 года худшими за последние 20 лет. По словам директора по продажам и маркетингу гиганта, во втором полугодии ситуация может измениться.
