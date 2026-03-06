Арабские Эмираты готовят финансовый удар по Ирану

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозить иранские активы, размещенные на территории страны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, стоимость этих активов может составлять миллиарды долларов. Если такие меры будут введены, Ирану станет значительно сложнее получать иностранную валюту и пользоваться международными торговыми сетями.
Источники утверждают, что представители ОАЭ уже предупредили Тегеран о возможности подобных шагов.
Как вариант, власти Эмиратов также рассматривают более мягкие меры. Среди них — ограничения против валютных обменных пунктов, через которые могут проводиться операции по переводу средств в обход банковских каналов.
Кроме того, обсуждается возможность заморозки активов компаний, которые используются в теневых финансовых схемах. Предполагается, что ограничения могут затронуть счета, связанные с Корпусом стражей исламской революции.
По данным WSJ, ОАЭ также могут начать задерживать иранские суда, чтобы нанести удар по так называемому «теневому флоту» страны.
Эксперты отмечают, что Эмираты на протяжении многих лет оставались важным финансовым центром для иранских компаний и частных лиц. Через инфраструктуру в ОАЭ Тегеран мог обходить западные санкции и продолжать экспорт нефти.
По словам аналитиков, любые ограничения со стороны ОАЭ могут серьезно повлиять на экономические связи Ирана с мировым рынком.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке Иран наносил удары по ряду стран региона, включая территорию ОАЭ. Сообщалось о атаках беспилотников и повреждениях гражданских объектов, в том числе в Дубае.
Ранее также появлялась информация, что власти ОАЭ рассматривают возможность военного ответа и удара по ракетной инфраструктуре Ирана.
