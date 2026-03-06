Как в 2026 году законно сэкономить на платежах по ипотеке

На практике это означает, что если, например, общий долг составляет 10 миллионов рублей — из которых 6 миллионов оформлены по льготной ставке 6%, а 4 миллиона — по рыночной ставке 20%, — то при желании идти на рефинансирование в другой банк можно перевести только 4 миллиона.