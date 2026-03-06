Как в 2026 году законно сэкономить на платежах по ипотеке

Эта форма кредитования предусматривает объединение двух видов ставок — льготной и рыночной — в рамках одного договора, сообщает ИА DEITA.RU.
Такой подход позволяет заемщикам приобретать дорогостоящее жилье, выходя за пределы лимитов государственной поддержки, при этом сохраняя возможность воспользоваться сниженной ставкой хотя бы на часть кредита. Благодаря этой особенности комбинированная ипотека стала особенно популярной и востребованной на современном рынке недвижимости.
Суть схемы очень проста и заключается в том, что часть суммы кредита оформляется по льготной программе с пониженной ставкой, например, 6%, а оставшаяся — по рыночной, где ставки могут достигать 20% или выше.
Например, если семейная покупка в Москве стоит более 12 миллионов рублей, то можно оформить льготный сегмент кредита на сумму, например, 6 миллионов рублей, а оставшуюся часть — к примеру, 4 миллиона — взять по рыночной ставке.
Такое разделение обеспечивает возможность существенно снизить общие платежи, поскольку льготная ставка остается в силе, в то время как рыночная часть может предложить более выгодные условия при рефинансировании.
В начале 2026 года рефинансировать такие комбинированные кредиты было практически бессмысленно, поскольку любые попытки переводить их в другой банк автоматически означали потерю льготной ставки для соответствующей части кредита.
В результате заемщики зачастую сталкивались с ростом ежемесячных платежей и увеличением общей стоимости кредита, что делало такие операции невыгодными. Однако с февраля 2026 года в законодательстве произошел важный перелом: стало возможным рефинансировать только рыночную, сверхлимитную часть ипотечного займа.
Это означает, что льготная часть по-прежнему остается в первоначальном банке и продолжает обслуживаться по субсидированной ставке, а лишь остаток кредита переводится или рефинансируется в новую финансовую организацию по новым условиям.
На практике это означает, что если, например, общий долг составляет 10 миллионов рублей — из которых 6 миллионов оформлены по льготной ставке 6%, а 4 миллиона — по рыночной ставке 20%, — то при желании идти на рефинансирование в другой банк можно перевести только 4 миллиона.
Если новый банк предложит, скажем, 15% годовых, то ежемесячные выплаты значительно снизятся, а льготная ставка по 6% сохранится. Такой подход позволяет значительно сократить финансовую нагрузку без потери льготных условий по части займа.
Экономия возможна, когда разница между старой и новой ставкой достигает как минимум 1−2 процентных пункта, поскольку если различие минимально, то расходы на оформление нового кредита могут полностью «съесть» полученную выгоду.
Особенно ощутимую пользу рефинансирование приносит в первые годы ипотеки, когда большая часть платежей идет на погашение процентов. Тогда даже небольшие изменения ставки ведут к существенной экономии и снижают ежемесячные платежи.
В то же время после половины срока ипотеки эффект становится менее заметным, потому что значительная часть процентов уже выплачена, а новые выплаты начинают повторять старый график, как бы затачиваться под новые условия.
Несмотря на привлекательность перерасчета, банки предъявляют к заемщикам довольно строгие требования. Среди них — подтверждение стабильного дохода на основании трудовой или налоговой документации, безупречная кредитная история без просрочек, долговая нагрузка, не превышающая 50−60% от дохода, а также стабильный стаж на текущем месте работы, обычно не менее трех-шести месяцев. Без соответствующих документов и выполнения этих требований одобрение может стать проблемой.
Основная причина, почему заемщики стремятся к рефинансированию — это снижение процентной ставки, что приводит к уменьшению ежемесячных платежей и сокращению общей переплаты. Например, при долге в 8 миллионов рублей на 25 лет под ставку 29% ежемесячные выплаты могут достигать около 194 тысяч рублей.
Перевод на ставку 24% позволяет снизить платеж примерно до 174 тысяч рублей, что ежегодно экономит миллионы рублей за весь срок кредита. Есть и альтернативный способ — оставить текущий платеж, но значительно сократить срок кредита, к примеру, вместо 25 лет закрыв ипотеку за девять лет, что также существенно уменьшает переплату по процентам.