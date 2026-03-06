Ричмонд
Остановка инфляции: цены на главные продукты перестали расти

Недельная динамика цен на базовые продукты в Казахстане остается почти нулевой. По данным Бюро национальной статистики, индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 100,1%, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Одна десятая процента.

По состоянию на 6 марта индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 106,3% за год, 101,1% с начала года и 100,1% за неделю.

Это означает, что текущий рост цен остается очень слабым. В последние недели стоимость большинства социально значимых продуктов практически не меняется.

Мясо против овощей.

Основное давление на цены продолжает оказывать мясная группа.

За год сильнее всего подорожали:

баранина — 123,3%; говядина бескостная — 122,7%; мясной фарш — 120,1%; говядина с костями — 119,3%.

При этом часть инфляционного давления компенсируется снижением цен на овощи. За 12 месяцев заметно подешевели:

огурцы — 70,9%; помидоры — 87,9%; капуста — 91,0%; картофель — 91,2%; лук — 91,9%.

Что происходит прямо сейчас.

Если смотреть недельную динамику, изменения цен остаются минимальными. За неделю подорожали:

помидоры — 102,5%; морковь — 101,6%; сахар — 100,9%.

В то же время часть товаров дешевеет:

огурцы — 92,9%; лук — 97,3%.

В целом изменения носят точечный характер и не формируют общего инфляционного тренда.

Региональная динамика.

Недельный индекс цен показывает, что в большинстве регионов изменения практически отсутствуют.

Самый высокий рост зафиксирован:

в Усть-Каменогорске — 100,5%; в Кызылорде — 100,4%; в Костанае — 100,3%.

При этом в 17 из 20 обследованных городов индекс цен находится в диапазоне 100,0−100,2%, то есть цены практически не меняются.

Отметим, что общий индекс цен на социально значимые продукты остается стабильным практически с начала 2026 года.

Ранее мы рассказали, что успехи Казахстана в снижении темпов инфляции отметили аналитики из США.

