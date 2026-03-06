Остановка инфляции: цены на главные продукты перестали расти

Одна десятая процента.
По состоянию на 6 марта индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 106,3% за год, 101,1% с начала года и 100,1% за неделю.
Это означает, что текущий рост цен остается очень слабым. В последние недели стоимость большинства социально значимых продуктов практически не меняется.
Мясо против овощей.
Основное давление на цены продолжает оказывать мясная группа.
За год сильнее всего подорожали:
баранина — 123,3%; говядина бескостная — 122,7%; мясной фарш — 120,1%; говядина с костями — 119,3%.
При этом часть инфляционного давления компенсируется снижением цен на овощи. За 12 месяцев заметно подешевели:
огурцы — 70,9%; помидоры — 87,9%; капуста — 91,0%; картофель — 91,2%; лук — 91,9%.
Что происходит прямо сейчас.
Если смотреть недельную динамику, изменения цен остаются минимальными. За неделю подорожали:
помидоры — 102,5%; морковь — 101,6%; сахар — 100,9%.
В то же время часть товаров дешевеет:
огурцы — 92,9%; лук — 97,3%.
В целом изменения носят точечный характер и не формируют общего инфляционного тренда.
Региональная динамика.
Недельный индекс цен показывает, что в большинстве регионов изменения практически отсутствуют.
Самый высокий рост зафиксирован:
в Усть-Каменогорске — 100,5%; в Кызылорде — 100,4%; в Костанае — 100,3%.
При этом в 17 из 20 обследованных городов индекс цен находится в диапазоне 100,0−100,2%, то есть цены практически не меняются.
Отметим, что общий индекс цен на социально значимые продукты остается стабильным практически с начала 2026 года.
