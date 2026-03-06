Более 20 нелегальных участников финансового рынка выявили в Свердловской области

Деятельность этих фирм была выявлена в Алапаевске, Арамиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Полевском. Основная часть из них пришлась на компании, осуществляющие ломбардную деятельность. Они действовали как комиссионные магазины по схеме, при которой деньги, переданные клиенту, считаются займом, а товар — залогом. «При этом с клиентами заключают договоры купли-продажи товара или хранения вместо оформления залогового билета, как в легальных ломбардах», — пояснил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.