«В данном случае положительно» — Нацбанк о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на Нацфонд

«Ясно, что это не происходит одномоментно, рынок нефти контрактуется заранее. Здесь многое будет зависеть о того, насколько долго будет период высоких цен и насколько долго будет военный конфликт продолжаться. Если высокие цены на нефть значит высокая экспортная выручка, значит больше предложений валюты на рынке. Значит тенге является более стабильным. Так что мы не видим каких-то предпосылок для ослабления курса тенге», — сказал Сулейменов.