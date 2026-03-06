«В данном случае положительно» — Нацбанк о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на Нацфонд

АСТАНА, 6 мар — Sputnik. Когда цена на нефть растет, то увеличивает экономическую активность, сказал председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов.
Это увеличивает поступления в Нацфонд и бюджет страны, отметил он.
«Ясно, что это не происходит одномоментно, рынок нефти контрактуется заранее. Здесь многое будет зависеть о того, насколько долго будет период высоких цен и насколько долго будет военный конфликт продолжаться. Если высокие цены на нефть значит высокая экспортная выручка, значит больше предложений валюты на рынке. Значит тенге является более стабильным. Так что мы не видим каких-то предпосылок для ослабления курса тенге», — сказал Сулейменов.
И несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, средняя цена нефти марки Brent в 2026 году составит $66,3, заявили в Нацбанке. Также регулятор предполагает, что в 2027 и 2028 годах цена барреля будет составлять примерно $60.
На вопрос о том, выиграет ли Национальный фонд Казахстана от конфликта на Ближнем Востоке, Сулейменов ответил:
«Конечно, военный конфликт это всегда очень плохо, но у него есть и экономические последствия в виде выросшей цены на нефть, для Национального фонда и республиканского бюджета в данном случае положительно», — заявил глава Нацбанка.
Что касается прогноза по экономике на апрель, то Сулейменов ответил, что рост будет продолжаться.
«У нас прогнозы не поменялись и мы считаем, что экономика будет расти и очень уверенными темпами», — сказал председатель Национального банка.
6 марта Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на прежнем уровне в 18%. Прогноз инфляции на 2026 год уточнен в сторону снижения, а прогноз роста ВВП на 2026 год сохранен в диапазоне 3,5−4,5%.