В Омске действуют новые правила для размещения городского освещения

В Омске установили новые правила для строительства городского освещенияУстановлен публичный сервитут для линий наружного освещения.
В Омском департаменте архитектуры и градостроительства было приняли решение установить публичный сервитут. Для размещения и эксплуатации элементов городского освещения теперь будет нужно разрешение.
Сервитуты необходимы для установки и использования объектов электросетевого хозяйства и средств для подключения к сетям энергоснабжения. В частности, это касается установки уличного освещения по улице Доковской.
Освещение прокладывается по договору департамента строительства администрации города Омска и АО «Омскэлектро» от 14 ноября 2025 года.
