В Омске действуют новые правила для размещения городского освещения

Установлен публичный сервитут для линий наружного освещения.

Источник: Аргументы и факты

В Омском департаменте архитектуры и градостроительства было приняли решение установить публичный сервитут. Для размещения и эксплуатации элементов городского освещения теперь будет нужно разрешение.

Сервитуты необходимы для установки и использования объектов электросетевого хозяйства и средств для подключения к сетям энергоснабжения. В частности, это касается установки уличного освещения по улице Доковской.

Освещение прокладывается по договору департамента строительства администрации города Омска и АО «Омскэлектро» от 14 ноября 2025 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Омске готовятся к строительству нового моста.