«Говорят Нацбанк жестит, мы даже близко не жестим»: Сулейменов о базовой ставке в Казахстане

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов во время брифинга заявил, что Нацбанк «не жестит» в установлении базовой ставки, как считают некоторые, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Председателя Нацбанка Тимура Сулейменова спросили о решении по базовой ставке на 28 апреля. Он отметил, что Нацбанк будет балансировать денежно-кредитные условия, учитывая рост цен на продукты и окончание моратория на ЖКХ и ГСМ.

Сулейменов подчеркнул, что экономическая и инвестиционная активность в Казахстане ускорилась, и ставка остается умеренно высокой. Он объяснил, что реальная ставка находится в районе 6%, что соответствует нейтральной зоне при росте экономики на 6,5%.

Сулейменов заявил, что Нацбанк не ужесточает денежно-кредитную политику, а лишь поддерживает ее на уровне, необходимом для контроля инфляции. Он также отметил, что задача Нацбанка — сдерживание базовой монетарной инфляции.

Глава финансового института подчеркнул, что при принятии решений в апреле Нацбанк будет учитывать все факторы, но основной акцент сделает на базовой инфляции. Тарифы будут приняты во внимание, но основная сфера усилий Нацбанка — это базовая монетарная инфляция.