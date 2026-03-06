«Говорят Нацбанк жестит, мы даже близко не жестим»: Сулейменов о базовой ставке в Казахстане

Глава финансового института подчеркнул, что при принятии решений в апреле Нацбанк будет учитывать все факторы, но основной акцент сделает на базовой инфляции. Тарифы будут приняты во внимание, но основная сфера усилий Нацбанка — это базовая монетарная инфляция.