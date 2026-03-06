Омский медиаюрист прокомментировала возможный запрет рекламы в Telegram

Ранее в СМИ сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает размещение рекламы в Telegram как возможное нарушение законодательства. В ведомстве отметили, что в случае с рекламными интеграциями на этой платформе ответственность может быть возложена как на рекламодателей, так и на рекламораспространителей.