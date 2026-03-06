Омский медиаюрист прокомментировала возможный запрет рекламы в Telegram

Ранее в СМИ сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает размещение рекламы в Telegram как возможное нарушение законодательства. В ведомстве отметили, что в случае с рекламными интеграциями на этой платформе ответственность может быть возложена как на рекламодателей, так и на рекламораспространителей.
ФАС также призвала участников рынка внимательно следить за контентом на информационных ресурсах с ограниченным доступом, таких как Telegram.
Однако, как отметила медиаюрист Светлана Кузеванова, несмотря на активное обсуждение этой темы, нет официальных подтверждений о возбужденном деле.
«Все замерли в ожидании информации о том, действительно ли вчерашние новости о возбужденном ФАС деле и запрете размещения рекламы в Telegram являются правдивыми. Аргументы, озвучиваемые сейчас (например, отсутствие дела в базе ФАС или тот факт, что мессенджер фактически не блокируется), не дают окончательных ответов», — прокомментировала ситуацию эксперт.
Официального ответа от Роскомнадзора пока нет.