Минздрав сказал, что происходит с 30% белорусских лекарств

В Министерстве здравоохранения сказали, что происходит с 30% белорусских лекарств, пишет БелТА.
Так, в Минздраве рассказали, что около 30% белорусских лекарств поставляются на экспорт. В 2025 году фармацевтическую продукцию предприятий всех форм собственности из Беларуси поставляли в 30 стран по всему миру.
За год объемы экспорта белорусских лекарств составили 222,1 миллиона в долларовом эквиваленте. Темп роста — 107,7% к уровню 2024 года.
— Доля экспорта фармацевтических организаций — участников холдинга «Белфармпром» в общем объеме экспорта в 2025 году составила 66,7%, — рассказали в пресс-службе.
Также Минздрав озвучил среднюю зарплату врачей в Беларуси.