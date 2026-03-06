Подорожают ли кредиты в Казахстане, рассказал глава Нацбанка

Тимур Сулейменов признал, что высокая базовая ставка подразумевает, что ставки кредитов тоже будут опираться на нее и, соответственно, будут высокими.
«Это задача монетарной политики: либо стимулировать кредитную активность, либо дестимулировать кредитную активность. Тем не менее, если смотреть по фактам, в прошлом году кредиты бизнесу увеличились более чем на 20%. То есть это значительная цифра. Если ВВП вырос на 6,5%, то кредиты бизнесу выросли на 20,3%, по-моему. То есть кредитование бизнеса продолжается», — добавил он.
Между тем, по его словам, стояла задача замедлить потребительское кредитование.
«Нам необходимо было замедлять, потому что чересчур наращивалась закредитованность населения. Мы боялись, что будет, во-первых, закредитованность, с другой стороны — перестанут платить, объем плохих кредитов будет расти, и это будет влиять на балансы банков. Поэтому соответствующие меры со стороны и Агентства, и Национального банка были приняты, и это привело к тому, что выдача кредитов, объем кредитов беззалоговых потребительских существенно снизился. Но мы это рассматриваем как позитивный шаг», — пояснил глава Нацбанка.
Это, по его словам, связано с тем, что стоит задача переориентировать банки на кредитование бизнеса.
«Стоимость кредитных ресурсов, конечно же, опирается на базовую ставку. Но пока мы видим, что даже с такой ставкой кредиты берут. То есть какого-либо удушения кредитной активности у нас не происходит», — резюмировал Тимур Сулейменов.
