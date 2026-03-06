Подорожают ли кредиты в Казахстане, рассказал глава Нацбанка

«Нам необходимо было замедлять, потому что чересчур наращивалась закредитованность населения. Мы боялись, что будет, во-первых, закредитованность, с другой стороны — перестанут платить, объем плохих кредитов будет расти, и это будет влиять на балансы банков. Поэтому соответствующие меры со стороны и Агентства, и Национального банка были приняты, и это привело к тому, что выдача кредитов, объем кредитов беззалоговых потребительских существенно снизился. Но мы это рассматриваем как позитивный шаг», — пояснил глава Нацбанка.