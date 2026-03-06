Права омичей при расселении частного сектора нарушены не будут

Для того чтобы сделать эту часть города более комфортной, инвестор, которого определят по результатам аукциона, будет обязан обеспечить права собственников частных домов. Это означает выплату денежного возмещения по рыночной цене с учётом всех расходов, включая переезд и временное проживание. При этом размер денежного возмещения определит независимый аттестованный оценщик по рыночной цене с учётом всех расходов.