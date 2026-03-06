Права омичей при расселении частного сектора нарушены не будут

Законодательством предусмотрен механизм комплексного развития территорий (КРТ), который позволяет создавать условия для повышения качества жизни жителей: расселения аварийного жилья, развития инфраструктуры, в том числе социальной и транспортной.
Как сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства Омска, КРТ затронет как жилую, так и нежилую застройку, а также незастроенные участки, владельцы которых выступили за инициативу по развитию территории.
«Проект КРТ успешно реализуется в других городах, и Омску он тоже необходим. Многие жители города до сих пор не имеют централизованного отопления и канализации, и эту ситуацию необходимо менять», — отметил Роман Воробьёв, директор департамента архитектуры и градостроительства Омска.
В настоящее время в Омске проходит согласование первой такой территории для комплексного развития. Это участок, расположенный в Центральном округе города, ограниченный улицами 10 лет Октября, 20-я Линия, Лермонтова и 14-я Линия. На территории находится более 150 частных домов, а также нежилые здания и объекты незавершённого строительства.
Для того чтобы сделать эту часть города более комфортной, инвестор, которого определят по результатам аукциона, будет обязан обеспечить права собственников частных домов. Это означает выплату денежного возмещения по рыночной цене с учётом всех расходов, включая переезд и временное проживание. При этом размер денежного возмещения определит независимый аттестованный оценщик по рыночной цене с учётом всех расходов.
Кроме того, в рамках проекта планируется строительство многоэтажного жилья, детского сада на 310 мест, а также благоустройство территории — высадка деревьев и кустарников, организация проездов и установка детских площадок. Проект планируется завершить в течение 10 лет.