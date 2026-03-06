На облицовку станций метро «Богатырская» и «Каменка» выделили 1,5 млрд рублей

Согласно техническому заданию, приступить к отделке «Богатырской» необходимо с 1 декабря 2026 года, а «Каменки» — с 1 августа 2027 года. Подрядчику предстоит согласовать с проектировщиками цвета, фактуру материалов и эскизы архитектурных элементов, которые будут использованы в пассажирских зонах и наружной отделке.
Тоннели до новых станций уже проложены — проходческий щит завершает работу и движется к демонтажной камере. От проектных решений будет зависеть не только внешний вид станций, но и их устойчивость к таким эксплуатационным особенностям, как следы от водопроявлений.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что вице-губернатор Петербурга Николай Линченко пообещал открыть «Богатырскую» в 2029 году, она станет продолжением «зеленой» ветки на севере города.