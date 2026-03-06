Ричмонд
Налоговая напомнила волгоградцам о сроках сдачи годовой отчетности

У организаций, зарегистрированных на территории Волгоградской области, осталось немного времени для предоставления в налоговую годовой бухгалтерской отчетности. В региональном Управлении ФНС России напомнили: крайний срок — 31 марта.

— Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна быть представлена в налоговые органы не позднее 3 месяцев после окончания отчетного периода.

Срок сдачи отчетности за 2025 год — не позднее 31.03.2026. Отчетность для формирования ГИР БО представляется в налоговый орган в виде электронного документа, по форматам, утвержденным приказом ФНС России, — напоминают в УФНС. — Отчетность и аудиторское заключение о ней представляются посредством официального сайта ФНС России или по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

От представления в ГИР БО годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности освобождаются:

организации бюджетной сферы;

Центральный банк Российской Федерации;

религиозные организации;

организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк РФ;

организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством;

организации в случаях, установленных Правительством РФ.

Волгоградцам напоминают, что непредставление или несвоевременное представление финансовой отчетности влечет привлечение к налоговой и административной ответственности, в соответствии с п. 1 ст. 126 НК РФ и 19.7 КоАП РФ.