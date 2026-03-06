Налоговая напомнила волгоградцам о сроках сдачи годовой отчетности

Срок сдачи отчетности за 2025 год — не позднее 31.03.2026. Отчетность для формирования ГИР БО представляется в налоговый орган в виде электронного документа, по форматам, утвержденным приказом ФНС России, — напоминают в УФНС. — Отчетность и аудиторское заключение о ней представляются посредством официального сайта ФНС России или по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.