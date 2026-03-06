400 тенге за доллар: глава Нацбанка высказался о курсах валют

«Курс зависит от спроса и предложения. Понятно, что возможно все, но тем не менее нужно реалистичный сценарий рассматривать, и в реалистичных сценариях, понятно, 400 тенге за доллар мы не рассматриваем. Вряд ли, наверное. Мы сможем как экономика, как промышленность нарастить экспорт настолько и снизить импорт, чтобы у нас баланс сформировался на уровне 400 тенге за доллар. Поэтому у нас в прогнозном сценарном планировании 400 нет», — отметил Тимур Сулейменов.