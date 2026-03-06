Меньше 35 тысяч не дадут: когда волгоградцам резко поднимут зарплату

Волгоградцев ждет планомерное и ощутимое повышение зарплатного минимума в ближайшие несколько лет. В Госдуме подтвердили курс на то, чтобы к 2030 году минимальный размер оплаты труда в стране вырос до 35 тысяч рублей.
По словам главы профильного комитета Ярослава Нилова, это тот базовый уровень, который должен получать любой гражданин при полной занятости.
Сейчас мы находимся на важном этапе этого пути. С начала 2026 года федеральный МРОТ уже подскочил на 20% и перешагнул отметку в 27 тысяч рублей. Для нашего региона цифры еще более оптимистичные: в Волгоградской области действует специальное соглашение, по которому работодатели в коммерческом секторе обязаны платить не меньше 29 802 рублей.
Важно понимать, что МРОТ — это не только «голый» оклад. В эту сумму входят премии и надбавки, но итоговая выплата за полностью отработанный месяц не может быть ниже установленной планки. Сегодня такие минимальные деньги получают около 4,5 миллионов россиян.
Повышение базы автоматически подтянет за собой и другие выплаты, включая больничные и социальные пособия, которые напрямую привязаны к трудовому минимуму.
