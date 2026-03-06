Меньше 35 тысяч не дадут: когда волгоградцам резко поднимут зарплату

Сейчас мы находимся на важном этапе этого пути. С начала 2026 года федеральный МРОТ уже подскочил на 20% и перешагнул отметку в 27 тысяч рублей. Для нашего региона цифры еще более оптимистичные: в Волгоградской области действует специальное соглашение, по которому работодатели в коммерческом секторе обязаны платить не меньше 29 802 рублей.