Очистка крыши пятиэтажки в Казани оказалась дороже годового бюджета УК

Об этом рассказали руководители УК.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Казани стоимость двукратной очистки кровли стандартной пятиэтажки за сезон достигает 340 тыс. рублей, что превышает годовой бюджет управляющей компании на техобслуживание и ремонт дома (около 233 тысячи рублей).

Согласно постановлению исполкома, тариф на обслуживание жилья составляет 5,57 рубля за квадратный метр в месяц. В эту сумму включена и уборка снега. Для дома площадью 3,5 тысячи квадратных метра годовой бюджет на все нужды (дворники, текущий ремонт, лифты) составляет около 233 тысячи рублей. При этом только очистка крыши обходится минимум в 340 тысяч рублей за сезон.

Руководитель УК «Миллениум» Дмитрий Анисимов отметил, что компании вынуждены перебрасывать средства с других статей на борьбу со снегом, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, минувшая зима в Татарстане вошла в историю как аномально снежная, а февраль побил все рекорды по осадкам. Несмотря на кратковременную оттепель в начале марта, синоптики предупреждают о резком изменении погоды и затяжной весне.