Доллар подорожал в Беларуси перед 8 Марта

Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 6 марта 2026 года. О результатах проведенных накануне 8 марта торгов сообщили в Белорусской валютно-фондовой бирже.
Доллар США подорожал на 2,46 копейки (+0,85%), актуальная стоимость — 2,9259 BYN.
Единая европейская валюта тоже прибавила в цене: +0,2 копейки (+0,06%). За один евро дают 3,3918 белорусского рубля.
Что касается российского рубля, то он не торгах несколько подешевел — на 1,35 копейки (минус 0,36%). 100 российских рублей теперь стоят 3,723 белорусского рубля.
