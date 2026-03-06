Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доллар подорожал в Беларуси перед 8 Марта

Стали известны результаты валютных торгов в Беларуси накануне 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 6 марта 2026 года. О результатах проведенных накануне 8 марта торгов сообщили в Белорусской валютно-фондовой бирже.

Доллар США подорожал на 2,46 копейки (+0,85%), актуальная стоимость — 2,9259 BYN.

Единая европейская валюта тоже прибавила в цене: +0,2 копейки (+0,06%). За один евро дают 3,3918 белорусского рубля.

Что касается российского рубля, то он не торгах несколько подешевел — на 1,35 копейки (минус 0,36%). 100 российских рублей теперь стоят 3,723 белорусского рубля.

Ранее мы писали о том, что в Минске в аварии с автобусом пострадала 50-летняя женщина (читать далее вот тут).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше