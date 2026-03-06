Жителей Ростовской области предупредили о ремонте М-4 «Дон» в четырех местах

В донской Госавтоинспекции сообщили о проведении ремонтных работ на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Сотрудники ведомства предупреждают водителей об ограничениях движения сразу на четырех участках автомагистрали.
Сейчас на трассе проводят ямочный ремонт. Работы затронули следующие направления:
В сторону Краснодарского края (на Юг): ремонт идет на четырехкилометровом отрезке перед поселком Аюта, на восьми километрах в районе города Шахты, а также на шести километрах трассы от моста через реку Аюта.
В сторону Москвы (на Север): дорожники трудятся на четырех километрах сразу за поселком Аюта.
В связи с проведением работ движение на этих участках организовано поочередно: то перекрывается правая полоса, то левая.
Автомобилистов просят учитывать временные неудобства при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и быть внимательными в зоне проведения ремонтных работ.