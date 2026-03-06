Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Ростовской области предупредили о ремонте М-4 «Дон» в четырех местах

В Ростовской области в районе Шахт и Аюты ведут ямочный ремонт трассы М-4 «Дон».

Источник: Комсомольская правда

В донской Госавтоинспекции сообщили о проведении ремонтных работ на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Сотрудники ведомства предупреждают водителей об ограничениях движения сразу на четырех участках автомагистрали.

Сейчас на трассе проводят ямочный ремонт. Работы затронули следующие направления:

В сторону Краснодарского края (на Юг): ремонт идет на четырехкилометровом отрезке перед поселком Аюта, на восьми километрах в районе города Шахты, а также на шести километрах трассы от моста через реку Аюта.

В сторону Москвы (на Север): дорожники трудятся на четырех километрах сразу за поселком Аюта.

В связи с проведением работ движение на этих участках организовано поочередно: то перекрывается правая полоса, то левая.

Автомобилистов просят учитывать временные неудобства при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и быть внимательными в зоне проведения ремонтных работ.