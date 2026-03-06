Ричмонд
Оператором на общем энергорынке СГ будет объединение «Белэнерго»

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление о реализации договора с Россией об объединенном энергетическом рынке, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Источник: Sputnik.by

Документом предусмотрено, что функции сетевого и системного оператора от республики на объединенном рынке будет выполнять ГПО «Белэнерго».

Договор о создании общего рынка в рамках Союзного государства был подписан президентами Беларуси и России на заседании ВГС в Минске 29 января 2024 года.

Глава республики Александр Лукашенко подписал закон о его ратификации 9 декабря 2025-го.

Как подчеркивал министр энергетики Беларуси Денис Мороз, создание объединенного рынка электроэнергии между странами-союзницами является стратегически важным шагом. С его появлением повысится эффективность и надежность энергоснабжения, также в будущем это приведет к сокращению издержек, связанных с выработкой и транспортировкой электроэнергии.

