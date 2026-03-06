Белорусы стали чаше брать банковские кредиты на покупки, а не на жилье

Как следует из обзора Национального банка, в четвертом квартале 2025 года в Беларуси произошло значительное увеличение спроса на потребительские кредиты.
При этом динамика кредитования недвижимости тоже была положительной, но ощутимо ниже. По прогнозам Нацбанка, в обозримом будущем такая тенденция, вероятнее всего, сохранится.
Также в Национальном банке отметили еще один тренд: белорусы все чаще стали брать потребительские кредиты без непосредственного посещения банка, то есть дистанционно. Доля именно дистанционно оформленных потребительских кредитов в четвертом квартале 2025 года составила 38,8%.
