Белорусы стали чаше брать банковские кредиты на покупки, а не на жилье

Белорусы предпочитают занимать у банков на покупки, а не на жилье.

Источник: Комсомольская правда

Как следует из обзора Национального банка, в четвертом квартале 2025 года в Беларуси произошло значительное увеличение спроса на потребительские кредиты.

При этом динамика кредитования недвижимости тоже была положительной, но ощутимо ниже. По прогнозам Нацбанка, в обозримом будущем такая тенденция, вероятнее всего, сохранится.

Также в Национальном банке отметили еще один тренд: белорусы все чаще стали брать потребительские кредиты без непосредственного посещения банка, то есть дистанционно. Доля именно дистанционно оформленных потребительских кредитов в четвертом квартале 2025 года составила 38,8%.

