Белорусы стали чаше брать банковские кредиты на покупки, а не на жилье

Также в Национальном банке отметили еще один тренд: белорусы все чаще стали брать потребительские кредиты без непосредственного посещения банка, то есть дистанционно. Доля именно дистанционно оформленных потребительских кредитов в четвертом квартале 2025 года составила 38,8%.