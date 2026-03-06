Волгоградский бизнес ужимается в расходах и избегает кредитов

Предприниматели Волгоградской области вопреки трендам продолжают копить, а не тратить. По информации Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России, по итогам 2025 года объем денег бизнеса в банках вырос сразу на 10,9% и достиг 54,4 млрд рублей. Для сравнения: в среднем по России этот показатель увеличился лишь на 3,7%. То есть волгоградские компании откладывают почти в три раза активнее, чем коллеги из других регионов. Но есть и обратная сторона медали.