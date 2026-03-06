Крымчанам рассказали, как в регионе выращивают тюльпаны к 8 марта

Крымские аграрии завершают подготовку к Международному женскому дню. В теплицах региона созревает более 3,5 млн тюльпанов. Почти все они выращены из импортных луковиц — своего посадочного материалы в промышленных масштабах пока нет.
Как «Крымской газете» рассказал директор цветочного холдинга Максим Веревкин, чтобы запустить собственное производство луковиц, нужны миллиардные вложения и пять лет работы.
«Нам нужны не субсидии, а льготные долгосрочные кредиты — они дают устойчивую основу для развития», — пояснил он.
Цветы выращивают гидропонным методом при температуре +12… +14 градусов: луковицы накалывают на иглы в ящиках с водой и питательным раствором.
«Так меньше брака и чище производство», — отмечает агроном.
Упаковку частично автоматизировали — в новое оборудование вложили 20 млн рублей. Но сбор тюльпанов по-прежнему ручной.
Веревкин отметил, что из-за высокой ключевой ставки спрос на цветы в этом году ниже обычного. Остатки, если они будут, придется списывать. Основной рынок сбыта — Крым, излишки отправляют по России.