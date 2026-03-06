Замена троллейбусной сети южной столицы обойдётся в 5 млрд рублей

В городе действуют восемь троллейбусных маршрутов, которые, однако, не пользуются высокой популярностью у горожан: в сутки они перевозят в среднем 16 тысяч пассажиров — всего 3% от общего пассажиропотока, при этом общая протяжённость контактных сетей составляет 127 км.