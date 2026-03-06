Замена троллейбусной сети южной столицы обойдётся в 5 млрд рублей

Троллейбусная сеть Ростова не ремонтировалась на протяжении 15 лет — для её полноценной замены потребуется 5 млрд рублей. Износ контактных сетей уже приближается к 100% и требует срочной модернизации.
В городе действуют восемь троллейбусных маршрутов, которые, однако, не пользуются высокой популярностью у горожан: в сутки они перевозят в среднем 16 тысяч пассажиров — всего 3% от общего пассажиропотока, при этом общая протяжённость контактных сетей составляет 127 км.
Депутат Гордумы Ростова Максим Колесников подчеркнул необходимость срочного капремонта троллейбусного депо на 20‑й линии, ориентировочная стоимость работ — 80 млн рублей. На 2026 год запланирован запуск 30 электробусов, взятых в лизинг: их намерены пустить по наиболее востребованным маршрутам — № 2, 17 и 22. Ещё в декабре 2025 года региональный Минтранс подал ходатайство о финансировании реконструкции транспортной инфраструктуры Ростова — для реализации плана необходимы облигации займа «ДОМ.РФ».
В рамках проекта власти планируют закупить 24 троллейбуса, отремонтировать контактную сеть и обновить тяговую подстанцию. Эксперты «МосТрансПроекта» (команда мэра Москвы Собянина), по запросу губернатора Слюсаря разработавшие транспортную стратегию Ростова, предложили оптимизировать троллейбусное сообщение: согласно их рекомендациям, стоит сохранить лишь три маршрута, поскольку остальные линии дублируются автобусами, а освободившийся подвижной состав советуют перераспределить на оставшиеся направления.