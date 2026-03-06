IV премия AdRec 2026 *[адрес] открыла прием заявок

Премия ориентирована на профессиональное сообщество и призвана отмечать не просто креативные или эффективные кампании, а деловые решения, выраженные на языке рекламы. Мероприятие пройдет в формате рабочего дня: утром состоится конференция «Медиапространство-2026», вечером — награждение лауреатов.
В экспертный совет премии входят топ-менеджеры и владельцы компаний, а также представители креативных индустрий.
На соискание награды можно подавать рекламные кампании, проводившиеся в 2025 и 2026 годах и завершенные до 26 марта 2026 года. Заявки принимаются до 27 марта на официальном сайте премии.