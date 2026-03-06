IV премия AdRec 2026 *[адрес] открыла прием заявок

Премия ориентирована на профессиональное сообщество и призвана отмечать не просто креативные или эффективные кампании, а деловые решения, выраженные на языке рекламы. Мероприятие пройдет в формате рабочего дня: утром состоится конференция «Медиапространство-2026», вечером — награждение лауреатов.

К участию приглашаются бренды и рекламодатели, заинтересованные в признании своих инвестиций со стороны делового сообщества, рекламные агентства и креативные команды, ориентированные на измеримые бизнес-результаты, а также стратеги и аналитики.