IV премия AdRec 2026 *[адрес] открыла прием заявок

«Коммерсантъ Конференции» объявили о старте приема заявок на IV Рекламную премию AdRec 2026 *[адрес]. Торжественная церемония награждения победителей состоится 15 апреля 2026 года в Москве.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Премия ориентирована на профессиональное сообщество и призвана отмечать не просто креативные или эффективные кампании, а деловые решения, выраженные на языке рекламы. Мероприятие пройдет в формате рабочего дня: утром состоится конференция «Медиапространство-2026», вечером — награждение лауреатов.

К участию приглашаются бренды и рекламодатели, заинтересованные в признании своих инвестиций со стороны делового сообщества, рекламные агентства и креативные команды, ориентированные на измеримые бизнес-результаты, а также стратеги и аналитики.

В экспертный совет премии входят топ-менеджеры и владельцы компаний, а также представители креативных индустрий.

На соискание награды можно подавать рекламные кампании, проводившиеся в 2025 и 2026 годах и завершенные до 26 марта 2026 года. Заявки принимаются до 27 марта на официальном сайте премии.