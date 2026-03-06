Татарстан стал вторым в России по худшим условиям семейной ипотеки

В Татарстане сложилась одна из самых сложных ситуаций в стране с доступным метражом для многодетных по программе семейной ипотеки. Согласно исследованию «Домклик», родители с тремя и более детьми могут рассчитывать на квартиру площадью всего 38,2 квадратных метра.
Сейчас жителям республики нужно копить на первоначальный взнос за квартиру в 65 «квадратов» около шести лет. В 2019 году на это уходило 2,3 года. Средний возраст ипотечных заемщиков достиг 35 лет.
Эксперты отмечают, что в условиях высокой ключевой ставки семейная ипотека остается почти единственным способом приобрести жилье, но ее демографическая эффективность низка и требует изменений.
Напомним, на территории фабрики Алафузова в Казани построят две тысячи квартир. В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу.