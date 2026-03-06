Еще одно нижегородское предприятие ввело выплаты сотрудникам за рождение детей

В регионе 2025−2030 годы объявлены Пятилетием семьи. По решению губернатора Глеба Никитина для семей с детьми предусмотрена дополнительная финансовая поддержка. Если ребенок родился с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года, семья может получить региональный капитал «Основа». Вместе с федеральным маткапиталом за первого или второго ребенка сумма составит не менее 1 млн рублей. Выплаты положены всем семьям независимо от дохода и очередности рождения детей.