Денис Мантуров и Радий Хабиров посетили ведущие предприятия Уфы

На ней, в частности, свой стенд представило научно-производственное предприятие «БУРИНТЕХ». Оно является ведущим разработчиком и производителем инструмента для бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин. Руководитель компании Гниятулла Ишбаев рассказал, что здесь впервые в России внедрили инновационные PDC‑долота для сокращения сроков строительства скважин, а сейчас выводят на рынок современную роторно-управляемую систему с модулем связи и телеметрии.