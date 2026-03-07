Денис Мантуров и Радий Хабиров посетили ведущие предприятия Уфы

Вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александр Шельдяев отметил, что республика широко известна своей научной школой, передовыми технологиями и является лидером первого в России национального рейтинга по уровню кластерного развития. Здесь реализуют передовые инвестпроекты, создают современные производства, формируют компетенции в перспективных направлениях промышленности. Эта работа имеет стратегическое значение и открывает новые возможности для промышленного роста региона.
Денис Мантуров, в частности, ознакомился с работой производственной площадки, которая занимается разработкой и выпуском беспилотных летательных аппаратов, электродвигателей и генераторов для них.
Предприятие участвует в реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы», в рамках которого на площадке развивают ключевые направления отечественного дроностроения.
Разрабатываемые беспилотники гражданского назначения могут применяться в различных сферах — для мониторинга территорий, тушения пожаров, проведения поисково-спасательных операций, контроля нефтегазовой инфраструктуры, а также в сельском и лесном хозяйстве. Использование БПЛА позволяет эффективно работать в труднодоступных и опасных для человека условиях.
Далее Денис Мантуров и Радий Хабиров посетили производственные площадки ОДК-УМПО (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) — индустриального флагмана региона, который в прошлом году отметил своё 100-летие, — и ознакомились с уникальными технологиями изготовления изделий для авиационной отрасли.
Отметим, ОДК участвует в реализации национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». В ОДК-УМПО, в частности, выпускают более трети деталей и узлов новейшего ПД-14 для лайнера МС-21, серийных и перспективных вертолетных двигателей, а также индустриальные двигатели для газотранспортной отрасли.
Денис Мантуров и Радий Хабиров посетили Центр технологической компетенции титанового литья, который специализируется на изготовлении отливок для серийных и перспективных изделий, в том числе двигателей ПД-14, ПД-8 и АЛ-41СТ-25.
В состав Центра входит участок горячего изостатического прессования, где установлен спроектированный и произведённый в России изостатический пресс — один из самых больших в стране.
Ещё один объект в программе визита — производственно-учебный центр (ПУЦ) Ростеха, созданный на базе ОДК-УМПО. На площади в 14,5 тысячи кв. м работают производственные участки, учебные классы и лаборатории для программирования станков с числовым управлением, пневмогидравлических систем, электроники и электротехники, промышленной механики и мехатроники, логистики технологических процессов, контроля качества продукции, материаловедения.
Денис Мантуров и Радий Хабиров осмотрели производственный комплекс ПУЦ и пообщались с молодыми специалистами, которые проходят здесь обучение востребованным рабочим профессиям.
Первый заместитель Председателя Правительства России и Глава Башкортостана ознакомились и с деятельностью Уфимского трансформаторного завода (УТЗ). Предприятие входит в состав холдинга «ЭРСО» — ведущего российского производителя электротехнического оборудования.
Директор предприятия Дмитрий Пырков рассказал, что завод построили в короткие сроки. Первые сваи будущего промышленного гиганта вбили на площадке в начале 2006 года. А в 2010 году Президент России Владимир Путин принял участие в запуске первых производственных линий УТЗ. Предприятие специализируется на изготовлении трансформаторов общего назначения классов напряжения до 500 кВ и мощностью до 250 МВА.
Денис Мантуров и Радий Хабиров осмотрели основные технологические участки изготовления и испытания трансформаторов, а также пообщались с работниками предприятия, поинтересовались условиями труда. Специалисты рассказали, что последние несколько лет Уфимский трансформаторный завод активно развивается. А руководство материально поощряет рационализаторские идеи рабочих.
Дмитрий Пырков подчеркнул, что с учётом структуры и состояния парка трансформаторного оборудования основная деятельность проектного подразделения завода направлена на оптимизацию конструкций трансформаторов и освоение новых типов оборудования для объектов магистральных сетей и генерации.
Денис Мантуров и Радий Хабиров также посетили выставку продукции промышленных предприятий Башкортостана.
На ней, в частности, свой стенд представило научно-производственное предприятие «БУРИНТЕХ». Оно является ведущим разработчиком и производителем инструмента для бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин. Руководитель компании Гниятулла Ишбаев рассказал, что здесь впервые в России внедрили инновационные PDC‑долота для сокращения сроков строительства скважин, а сейчас выводят на рынок современную роторно-управляемую систему с модулем связи и телеметрии.
Генеральный директор ООО «Двигатели для авиации» Платон Маслов сообщил, что на предприятии выпускают поршневые двигатели внутреннего сгорания. На выставке представлены новые двигатели для беспилотных авиационных систем из отечественных комплектующих.
Проект по созданию перспективного двигателя для беспилотной транспортной системы внеаэродромного базирования С-76 представило научно-производственное предприятие «РПД». Его планируют реализовать в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
Уральский пружинный завод представил рессоры и элементы подвески, используемые в том числе при производстве автомобильной техники. Руководитель предприятия Денис Лукманов подчеркнул, что выпускаемую продукцию поставляют на вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия страны и ближнего зарубежья.
Руководитель научно-производственного предприятия «Полигон» Тагир Якубов рассказал, что компания производит высокотехнологичное радиоэлектронное и телекоммуникационное оборудование для нужд операторов связи.
Свои разработки презентовала и компания «Технопром» — высокотехнологичное сертифицированное предприятие по производству промышленного оборудования, роботов и систем автоматизации.
Кроме того, стенды на выставке представили Уфимский университет науки и технологий, который разрабатывает технологии для станкостроительной отрасли, а также Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Башкортостане.