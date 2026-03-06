Ричмонд
Волгоградцы могут остаться без сладкого перца из-за атак на Иран

Дефицит болгарского перца, который в основном поступает из Ирана, может возникнуть на.

Дефицит болгарского перца, который в основном поступает из Ирана, может возникнуть на российском рынке. Как сообщает «Парламентская газета», такую возможность допускают эксперты, знакомые с ситуацией.

— В отношении приостановления поставок наибольшие опасения вызывает ситуация на рынке свежего перца. Иран в зимний и весенний периоды во многом формирует российский рынок данного овоща. Последние данные недоступны, но по сведениям иранской статистики в ретроспективе, Тегеран в последние годы отгружал в РФ от 49 до 114 тысяч тонн свежего перца, — рассказал изданию гендиректор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

По его словам, военные события на поставки этого овоща могут сильно повлиять. Это может привести к дефициту сладкого перца, и, как следствие, цены на него могут вырасти.

Способность других стран оперативно заместить такие объемы перца у экспертов вызывают сомнения.

Иран также поставляют в Россию много баклажанов и кабачков. Однако, как считает Плугов, ситуация с этими овощами также может отразиться на российском рынке, хоть и не так ощутимо, как по перцу.

Фото из архива V102.RU.

