РЖД сняли объявление о продаже офиса в небоскребе «Москва-Сити»

На продажу выставлялись две башни высотой 286,9 метра каждая. В них 63 этажа, и они стоят на общем основании. Между башнями есть переходы каждые шесть этажей. В официальном сообщении РЖД говорится, что Moscow Towers — это первый небоскрёб в России с сертификатом энергоэффективности LEED Gold. Здания открылись в 2024 году.