РЖД сняли объявление о продаже офиса в небоскребе «Москва-Сити»

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) планировала продать офисные помещения в двух высотных башнях комплекса Moscow Towers в деловом районе «Москва-Сити». Однако, как сообщается на сайте компании, объявление о продаже было отменено.
«Предложение не актуально», — написали на сайте РЖД.
На продажу выставлялись две башни высотой 286,9 метра каждая. В них 63 этажа, и они стоят на общем основании. Между башнями есть переходы каждые шесть этажей. В официальном сообщении РЖД говорится, что Moscow Towers — это первый небоскрёб в России с сертификатом энергоэффективности LEED Gold. Здания открылись в 2024 году.
