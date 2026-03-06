CNN: страны Персидского залива рассматривают отказ от зарубежных инвестиций

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Несколько стран Персидского залива изучает возможность отказа от зарубежных инвестиций из-за экономической нагрузки, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNN.
По его сведениям, некоторые государства региона начали внутреннюю проверку и изучают, можно ли применить положение о форс-мажоре для отмены инвестиционных обязательств. Страны идут на подобный шаг в связи с увеличившейся нагрузкой на их бюджеты вследствие сокращения доходов от продажи энергоресурсов и снижения туристического потока на фоне растущих оборонных расходов.
CNN напоминает, что в 2025 году Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар взяли на себя обязательства по инвестициям в экономику США на общую сумму в $3 трлн. Отмечается, что любые изменения в этом вопросе могут «оказать серьезное давление» на американского лидера и его администрацию.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.