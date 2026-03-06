Россия перенаправит СПГ из Европы в Индию, КНР, Таиланд и Филиппины и Китай

«Зимой будет дольше путь, потому что нужно будет через Суэцкий канал идти, но летом он вполне может идти и по восточной части Северного морского пути. Вот об этом и речь, что ~СПГ спокойно перейдет на азиатские рынки, если не будет европейского…~ Пусть идет в Индию, Китай, Юго-Восточную Азию», — поделился он в беседе с RT.