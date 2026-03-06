Катар частично возобновит авиасообщение в своем воздушном пространстве

КАИР, 6 марта. /ТАСС/. Катар частично возобновит полеты в своем воздушном пространстве по маршрутам с ограниченной пропускной способностью. Об этом сообщило Управление по делам гражданской авиации эмирата.
«Движение в воздушном пространстве Катара будет частично возобновлено по маршрутам, предназначенным для использования в чрезвычайных ситуациях и наделенным ограниченной пропускной способностью», — говорится в заявлении ведомства, которое распространило агентство QNA. В Управлении подчеркнули, что все полеты будут осуществляться «в полной координации с ВС и соответствующими органами власти» Катара.
Катар закрыл свое небо 28 февраля после того как США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.