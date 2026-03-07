Нацбанк назвал курс доллара и курс евро 7 марта перед Международным женским днем

Национальным банком определены курсы валют на 7 марта, субботу. Так перед 8 Марта курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 7 марта, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9013 белорусского рубля, 1 евро — 3,3722 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7365 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 6 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились и в субботу, 7 марта.
