Клевета в интернете может обернуться крупным штрафом: подробности

За клевету в интернете россиянам грозит штраф до миллиона рублей, а если речь идет об обвинении в тяжком преступлении — сумма может достичь 5 миллионов. Такие цифры озвучил депутат Александр Якубовский.
«В зависимости от квалификации деяния возможны штрафы: до 1 миллиона рублей — за публичную клевету с использованием сети “Интернет”, до 5 миллионов рублей — при клевете, связанной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления», — сказал он для РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что использование мессенджеров и возможность оставаться анонимным не являются основанием для освобождения от ответственности.
В свою очередь юрист Дмитрий Макаров подчеркнул, что за мат в интернете грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Накануне россиянам также напомнили, что за исходящий из квартиры неприятный запах могут оштрафовать на 20 тыс. рублей.