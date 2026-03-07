В России будут ускоренно повышать акцизы на «вредные» продукты

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российские власти планируют ускоренными темпами индексировать акцизы на «вредное потребление». Это следует из утвержденных правительством РФ документов, с которыми ознакомился ТАСС.
Речь идет о табачной, алкогольной, спиртосодержащей продукции и сахаросодержащих напитках. Уже в 2026—2027 годах акцизы на них индексируются сверх уровня инфляции.
Как следует из документов, теперь ускоренное повышение акцизов на «вредные» продукты закреплено в числе мер по развитию законодательства о налогах и сборах.
Акциз — это косвенный налог на товары широкого внутреннего потребления. Он включается в конечную цену товара. Налогообложению акцизом подлежат, в частности, спирт, легковые автомобили, нефтепродукты.