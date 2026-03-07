Ричмонд
В России будут ускоренно повышать акцизы на «вредные» продукты

Это коснется табачной и алкогольной продукции, а также сахаросодержащих напитков, указано в утвержденных правительством документах.

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российские власти планируют ускоренными темпами индексировать акцизы на «вредное потребление». Это следует из утвержденных правительством РФ документов, с которыми ознакомился ТАСС.

Речь идет о табачной, алкогольной, спиртосодержащей продукции и сахаросодержащих напитках. Уже в 2026—2027 годах акцизы на них индексируются сверх уровня инфляции.

Как следует из документов, теперь ускоренное повышение акцизов на «вредные» продукты закреплено в числе мер по развитию законодательства о налогах и сборах.

Акциз — это косвенный налог на товары широкого внутреннего потребления. Он включается в конечную цену товара. Налогообложению акцизом подлежат, в частности, спирт, легковые автомобили, нефтепродукты.