Россиянам напомнили об увеличении размера пенсий с 1 апреля: вот для каких категорий

В России с апреля на 6,8% проиндексируют пенсии для трех категорий граждан: социальных пенсионеров, инвалидов и лиц, старше 80 лет. Об этом рассказала экономист Юлия Финогенова.
«Размер увеличения составит 6,8%. Также будут проиндексированы социальные пенсии по инвалидности 1, 2, 3 групп, пенсии инвалидам с детства, а также пенсии детям-инвалидам», — пояснила эксперт в беседе с РИА Новости.
Экономист уточнила, что индексация затронет социальные пенсии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, повышение коснется представителей малочисленных народов Севера — мужчин, достигших 55 лет, и женщин с 50 лет.
Напомним, что индексацию социальных пенсий с 1 апреля анонсировал председатель правительства Михаил Мишустин.
Кроме этого, депутат Алексей Говырин перечислил законы, которые начнут действовать с 1 апреля.