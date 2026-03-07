Ричмонд
Россиянам напомнили об увеличении размера пенсий с 1 апреля: вот для каких категорий

Экономист Финогенова: С 1 апреля увеличатся выплаты гражданам, достигших 80 лет.

Источник: Комсомольская правда

В России с апреля на 6,8% проиндексируют пенсии для трех категорий граждан: социальных пенсионеров, инвалидов и лиц, старше 80 лет. Об этом рассказала экономист Юлия Финогенова.

«Размер увеличения составит 6,8%. Также будут проиндексированы социальные пенсии по инвалидности 1, 2, 3 групп, пенсии инвалидам с детства, а также пенсии детям-инвалидам», — пояснила эксперт в беседе с РИА Новости.

Экономист уточнила, что индексация затронет социальные пенсии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, повышение коснется представителей малочисленных народов Севера — мужчин, достигших 55 лет, и женщин с 50 лет.

Напомним, что индексацию социальных пенсий с 1 апреля анонсировал председатель правительства Михаил Мишустин.

Кроме этого, депутат Алексей Говырин перечислил законы, которые начнут действовать с 1 апреля.